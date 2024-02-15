Эльяс Шафиев, собкор 21:41

Альтернативное общественно-политическое движение «Вместе», сформированное стойкими пророссийскими политическими силами в Армении (в России, к слову, действует одноименное проправительственное движение - ред.), заявило, что вновь начнет массовые протесты с целью смены власти. Координатор движения – экс-премьер-министр и брат известного армянского палача времен первой Карабахской войны Вазгена Саркисяна - Арам Саргсян сообщил сегодня на пресс-конференции в Ереване, что 20 февраля в 16:30 активисты движения проведут акцию на городской площади Свободы. Массовые протесты приурочены к началу сепаратистского движения в Карабахе. Арам Саргсян в качестве аргумента привел такой довод, что нынешняя власть «потеряла» Карабах и несет прямую ответственность за свои деяния. Пророссийский лидер призвал все политические силы поддержать движение «Вместе», выдвинувшее требование отставки Никола Пашиняна.

«Мы подготовили для этого основания - 100 причин, которые мы опубликуем на митинге. Они будут представлены в виде книжек, которые мы раздадим народу», - отметил Саргсян. Бывший премьер-министр заявил, что Пашинян не в силах нести это бремя на своих плечах и поэтому должен уйти в отставку. «Мы готовы избавить его от этого бремени. Было бы правильно, если Пашинян уйдет в отставку досрочно, иначе он должен понять, что выполнять свои обязанности ему будет труднее», - сказал Саргсян. По его словам, каждому из 35 депутатов-оппозиционеров, представленных в парламенте, были направлены индивидуальные приглашения для участия в митинге. «Ждем их ответа. Если согласятся, то мы считаем, что процесс вотума недоверия должен начаться с парламентом. Если народ будет доверять нам и окажет это давление, чтобы парламент принял это требование, мы будем готовы вместе с другими политическими силами сформировать совет, который обсудит состав будущего Временного правительства. Потому что здесь есть проблема в представлении кандидатуры премьер-министра, состава правительства. Мы не претендуем на подобную монополию», - отметил Саргсян. Грант Багратян, еще один активист движения «Вместе» и бывший премьер-министр, предложил Пашиняну сделку. Он заявил, что если Пашинян добровольно уйдет в отставку, оппозиция готова гарантировать безопасность ему и членам его семьи.

Багратян раскритиковал планы Пашиняна по изменению Конституции ради достижения мира с Азербайджаном, заявив, что, если бы он подписал мирный договор, принятое в 1989 году решение об «объединении» тогдашнего Нагорно-Карабахского региона с Арменией автоматически потеряло бы свою силу. «Вы же намереваетесь подписать мирный договор с Азербайджаном, если вы подписываете такой договор, вы признаете территориальную целостность Азербайджана, и автоматически отменяется решение 1989 года, поскольку международное право выше», – обратился Багратян к Пашиняну. Армянский политик также коснулся вчерашнего заявления Пашиняна о том, что Азербайджан «готовится к новой широкомасштабной войне», и заявил, что премьер-министр тем самым «провоцирует Баку на новые нападения». По его словам, если Пашинян уйдет в отставку, угроза новой войны отойдет, поскольку «Россия защитит Армению». «Вчера Россия прозрачно говорила – зачем Армении уходить из ОДКБ, ОДКБ вас защитит. Очевидно, что он (Пашинян – ред.) каким-то образом рассчитывает на Запад, а Запад открыто говорит: не рассчитывайте на меня, я ничего делать не собираюсь». По мнению Багратяна, Пашинян пытается превратить Россию во врага Армении.