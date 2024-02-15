Пророссийские силы в Ереване вновь выходят на улицы бунт экс-премьер-министров против Пашиняна

Эльяс Шафиев, собкор

Альтернативное общественно-политическое движение «Вместе», сформированное стойкими пророссийскими политическими силами в Армении (в России, к слову, действует одноименное проправительственное движение - ред.), заявило, что вновь начнет массовые протесты с целью смены власти. Координатор движения – экс-премьер-министр и брат известного армянского палача времен первой Карабахской войны Вазгена Саркисяна - Арам Саргсян сообщил сегодня на пресс-конференции в Ереване, что 20 февраля в 16:30 активисты движения проведут акцию на городской площади Свободы. Массовые протесты приурочены к началу сепаратистского движения в Карабахе.

Арам Саргсян в качестве аргумента привел такой довод, что нынешняя власть «потеряла» Карабах и несет прямую ответственность за свои деяния. Пророссийский лидер призвал все политические силы поддержать движение «Вместе», выдвинувшее требование отставки Никола Пашиняна.

Брат ереванского палача, пророссийский политик Арам Саргсян возглавил движение против Пашиняна

«Мы подготовили для этого основания - 100 причин, которые мы опубликуем на митинге. Они будут представлены в виде книжек, которые мы раздадим народу», - отметил Саргсян.

Бывший премьер-министр заявил, что Пашинян не в силах нести это бремя на своих плечах и поэтому должен уйти в отставку.

«Мы готовы избавить его от этого бремени. Было бы правильно, если Пашинян уйдет в отставку досрочно, иначе он должен понять, что выполнять свои обязанности ему будет труднее», - сказал Саргсян.

По его словам, каждому из 35 депутатов-оппозиционеров, представленных в парламенте, были направлены индивидуальные приглашения для участия в митинге.

«Ждем их ответа. Если согласятся, то мы считаем, что процесс вотума недоверия должен начаться с парламентом. Если народ будет доверять нам и окажет это давление, чтобы парламент принял это требование, мы будем готовы вместе с другими политическими силами сформировать совет, который обсудит состав будущего Временного правительства. Потому что здесь есть проблема в представлении кандидатуры премьер-министра, состава правительства. Мы не претендуем на подобную монополию», - отметил Саргсян.

Грант Багратян, еще один активист движения «Вместе» и бывший премьер-министр, предложил Пашиняну сделку. Он заявил, что если Пашинян добровольно уйдет в отставку, оппозиция готова гарантировать безопасность ему и членам его семьи.

В рядах протестного движения еще один экс-премьер-министр Грант Багратян

Багратян раскритиковал планы Пашиняна по изменению Конституции ради достижения мира с Азербайджаном, заявив, что, если бы он подписал мирный договор, принятое в 1989 году решение об «объединении» тогдашнего Нагорно-Карабахского региона с Арменией автоматически потеряло бы свою силу.

«Вы же намереваетесь подписать мирный договор с Азербайджаном, если вы подписываете такой договор, вы признаете территориальную целостность Азербайджана, и автоматически отменяется решение 1989 года, поскольку международное право выше», – обратился Багратян к Пашиняну.

Армянский политик также коснулся вчерашнего заявления Пашиняна о том, что Азербайджан «готовится к новой широкомасштабной войне», и заявил, что премьер-министр тем самым «провоцирует Баку на новые нападения». По его словам, если Пашинян уйдет в отставку, угроза новой войны отойдет, поскольку «Россия защитит Армению».

«Вчера Россия прозрачно говорила – зачем Армении уходить из ОДКБ, ОДКБ вас защитит. Очевидно, что он (Пашинян – ред.) каким-то образом рассчитывает на Запад, а Запад открыто говорит: не рассчитывайте на меня, я ничего делать не собираюсь».

По мнению Багратяна, Пашинян пытается превратить Россию во врага Армении.

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«Когда это произойдет, у Армении будет три врага: Азербайджан, Турция и Россия. Никто не может контролировать такую ситуацию. Народ не должен этого допустить, он должен остановить Пашиняна», - сказал он.

Следует отметить, что движение «Вместе» является одним из альянсов, сформированных пророссийскими политическими силами в Армении в последние годы. Те, кто присоединяется к этому движению, выступают стойкими защитниками интересов России.

Например, 18 сентября прошлого года, за день до того, как Азербайджан начал специальные антитеррористические меры в Карабахе, члены движения выразили протест против визита в Ереван спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Они собрались перед посольством США в Ереване и заявили, что российско-армянские отношения имеют «глубокие корни» и что «Россия является союзником Армении, и американские гости должны это учитывать».

Отметим, что данное движение и раньше проводило массовые акции с требованием отставки Пашиняна, но по их призыву на улицы вышли считанные единицы.