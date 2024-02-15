Тиньков стал иноагентом

Минюст России признал иноагентом Олега Тинькова.

Тиньков – один из немногих российских олигархов, выступивших против военного вторжения России в Украину. Безусловно, это стоило ему бизнеса в России: Тинькову пришлось буквально за бесценок продать свой банк "Тинькофф Банк" другому российскому олигарху – главе "Интеррос" Владимиру Потанину. Также он лишился дружбы с некоторыми российскими миллиардерами, которые, с его слов, оказались "трусами". Он призвал кремлевских олигархов не молчать и выступить против войны.

Также в список иноагентов попали директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев, актер театра Гоголя Никита Кукушкин, литературный критик Анна Наринская, философ, основатель «Независимого института философии» в Париже Юлия Синеокая.