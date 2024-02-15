Нахчыванцев стало больше

Согласно прогнозу на 1 января 2024 года, рост составил более 0,6% относительно прошлогодних цифр.

Женщины составляют 50,1% населения НАР, мужчины - 49,9%. 35,5% населения проживает в городах, в селах - 64,5%. Плотность населения в АР составляет 85 человек на квадратный километр.

В Нахчыване проживают 97,2 тыс. человек, в Шаруре - 113 тыс., в Бабеке - 77,8 тыс., в Ордубаде - 50,7 тыс., в Джульфе - 48 тыс., в Кянгярли - 33,5 тыс., в Шахбузе - 25,4 тыс., в Садараке - 23 тыс.