Саакашвили о смерти Навального: «Я следующий?»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выразил сожаление по поводу смерти Алексея Навального и призвал освободить других политических заключенных в России.

«Алексей Навальный был великим героем сопротивления путинскому режиму. Его смерть - великая трагедия, но ее приближение уже давно ожидалось.

У нас с Алексеем были разногласия в прошлом, но я восхищался его смелостью и огромным талантом и очень ценил его выражение солидарности со мной в связи с жестоким обращением со мной в тюрьме со стороны поддерживаемого Путиным режима олигарха Бидзины Иванишвили.

Я призываю сейчас Запад и участников Мюнхенской конференции по безопасности попытаться спасти хотя бы Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина и других политзаключенных российского режима.

И еще, попытайтесь спасти меня. Я также являюсь личным узником Владимира Путина и был отравлен в тюрьму на глазах у всего мира. Может, я следующий в списке смертников Путина?» - говорится в заявлении экс-президента Грузии, опубликованном для журналистов в Брюсселе.