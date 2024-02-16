Леонид Швец, автор haqqin.az 16 февраля 2024, 23:28

На фоне главной новости дня о смерти в заполярном лагере Алексея Навального незаметно прошла другая: в Нижнем Новгороде в этот день похоронили мать Бориса Немцова Дину Эйдман. Никого из местного начальства на ее похоронах не было. Немцов был убит девять лет назад, 27 февраля 2015 года. Тогда уже не существовало сомнений в том, что режим способен убивать своих противников, но покушение на бывшего вице-премьера и одну из самых ярких фигур ельцинской России было воспринято как некий эксцесс. Ходовая версия гласила, что это перестарались представители чеченской верхушки, демонстрируя свою лояльность Владимиру Путину путем физического устранения яркого оппозиционера. Сделали царю подарок.

Навальный с Немцовым был прекрасно знаком и после его гибели занял место главного российского оппозиционера со всеми соответствующими рисками. Когда в августе 2020 года Алексея отравили «новичком» во время его поездки в Томск, это уже никого не удивило. И об эксцессе речь больше не шла: работали государственные органы, как все сразу поняли, а Фонд борьбы с коррупцией блестяще доказал, с именами и фамилиями убийц. Но после лечения за границей Навальный принял решение возвращаться, решение, которое, как мы теперь знаем, стоило ему жизни. Меньше всего этот жизнерадостный человек напоминал самоубийцу. Очевидно, Алексей, взвесив риски, посчитал их приемлемыми. Именно раскрытое покушение, видимо, убедило его, что шансы на вторую попытку стали меньше, ведь это было бы слишком очевидно, вряд ли посмеют. Российскому политику место в России, даже если это тюрьма. А тюремного срока он не боялся. Только вот обстоятельства пребывания в российской неволе таковы, что дают возможность без труда заказчику довести дело до конца, еще и предварительно жертву помучив. Бориса Немцова убили тогда, когда в России ведущего критика Путина могли убить. В Россию, где могут убить, Навальный возвращаться не побоялся. Но тут он ошибся: Россия сильно изменилась с 2015 года, когда погиб Немцов. Он вернулся в страну, где его не могли не убить. Готовность и даже стремление проливать кровь реками Кремль подтвердил через год, двинув войска на Украину.

Недооценка Путина, его склонности идти на новые преступления подвела не только Навального, она постоянно подводит Запад, который все время видит в Путине того, кем тот был буквально несколько лет до этого, а не тем, кем он является в данный страшный момент. Так было и в 2014 году, и в начале 2022 года, да и сейчас, когда, казалось, все маски сброшены, находятся те, кто еще считает, что с хозяином Кремля можно и нужно договариваться, имея в виду того человека, с которым имели дело когда-то на каком-то давнем саммите, не учитывая то количество крови, в котором он с тех пор умыл руки. Сейчас все внимательно всматриваются в кадры оскароносного документального фильма о Навальном. - Алексей, если тебя арестуют и посадят в тюрьму, или случится немыслимое, и тебя убьют, какое послание ты оставишь русскому народу? - На случай, если меня убьют, у меня очень простое послание: не сдавайтесь. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны, раз они решили меня убить. Не надо сдаваться. Надо помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом этих плохих чуваков просто потому, что мы не можем осознать, как мы сильны. Все, что нужно для торжества зла - это бездействие добрых людей. Он тут улыбается, потому что ну что за дурацкий вопрос про убийство…