В Париже президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение по безопасности.

Согласно документу, Франция обязуется выделить до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году.

Париж оценивает свою поддержку в 1,7 миллиарда в 2022 году и 2,1 миллиарда в 2023 году.

"Мы полны решимости стоять бок о бок с Украиной, чтобы Россия проиграла войну. <...> Наша поддержка не только долгосрочная, но и также имеет коллективное намерение, поскольку Британия и Германия уже подписали это соглашение", - заявил Макрон после подписания договора.

В частности, согласно документу, Франция будет оказывать военную и гражданскую помощь, чтобы Украина могла защитить свои суверенитет, независимость и территориальную целостность от агрессии со стороны РФ. При этом в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины Париж "будет играть ведущую роль в коалициях по артиллерии и противовоздушной обороне, а также будет участвовать в коалициях по воздушным силам и морской безопасности и в других коалициях".

Франция также будет способствовать развитию оборонно-промышленной базы Украины, в частности, путем привлечения французских инвестиций, локализации производства на украинской территории и совместного производства приоритетных видов вооружения и боеприпасов.

16 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Берлине соглашение о гарантиях безопасности, которые Германия готова предоставить Киеву.