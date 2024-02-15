Макрон: Я и сам пострадал от России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стал жертвой атак России и желания Кремля вмешиваться в политические дела других стран.

"Россия все больше заявляет свое желание вмешиваться и в наши выборы. Я уже и сам стал жертвой прямых атак. Все эти маневры, дезинформация, дестабилизация, кибератаки становятся все более систематическими", - сказал Макрон.

По его словам, такие действия Российской Федерации свидетельствуют о том, что страна перешла грань, особенно за последние месяцы и недели.

"Мы рассматриваем это как агрессию против нас", – подчеркнул Макрон.