Буданов: Я знаю, кто отравил мою жену

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что знает, кто отравил его жену Марианну, и намекнул на ответ.

В интервью французскому изданию Liberation Буданов ответил на вопрос, было ли отравление покушением на его жизнь и как себя чувствует его жена.

«Моя жена чувствует себя лучше. Поскольку я не употреблял никакого яда, мне трудно сказать, было ли это покушение на мою жизнь. Но я уже пережил много покушений и, вероятно, переживу еще многое. Я думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут».

На вопрос, знает ли он, кто несет ответственность за это отравление, Буданов ответил: «Конечно!»

У начальника ГУР также спросили его реакцию на то, что партнеры Украины озабочены перспективой перенесения войны на территорию России.

«Я всегда говорю им одно и то же: если вы озабочены тем, что война распространяется на Россию, приезжайте и высказывайте свои опасения здесь. Мы можем показать им множество городов, которые были стерты с лица земли. Если им есть что сказать после этого, я буду рад это услышать», - подчеркнул Буданов.

В ноябре 2023 года сообщалось, что жену главы ГУР Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. После отравления в ГУР ввели дополнительные меры безопасности.