Леонид Радзиховский и Ондржей Соукуп в студии haqqin.az: Смерть Навального – протесты не выйдут за рамки интернета

Смерть Алексей Навального не приведет в России к массовым протестам, однако реакция международного сообщества может быть очень жесткой. Об этом сказал в интервью haqqin.az российский политолог Леонид Радзиховский, комментируя сообщение Федеральной службой исполнения наказаний России о смерти Алексея Навального в одной из колоний в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ондржей Соукуп, редактор международного отдела «Радио Чехия», в интервью haqqin . az сказал, что в краткосрочной перспективе смерть Навального ни в России, ни на международной арене не будет иметь сколько-нибудь серьезных последствий.

«Я не думаю даже, что будет какая-то демонстрация сторонников Навального, - считает политолог. – Ибо для митинга и демонстрации нужна санкция властей, а выход без санкции автоматически грозит уголовным наказанием. Скорее всего, буря возмущения не выйдет за рамки интернета. Естественно, Европа и США обвинят в смерти Навального Кремль, но для российских властей эти обвинения не значат ровным счетом ничего. Так что если и будут акции протеста, то в других странах, куда выехали россияне».

Леонид Радзиховский отметил, что для реакции на смерть главного оппозиционера России в виде массовых демонстраций, митингов, волны гражданского неповиновения и прочих акций в современном российском обществе нет реальной почвы.

«Дело в том, что смерть самого известного критика Путина никак не может повлиять на результат предстоящих в марте выборов президента России, - убежден Соукуп. – Ибо их итоги известны всему миру заранее. Что же касается влияния трагической смерти Алексея Навального на отношение коллективного Запада к России, то оно и без того на максимально низком уровне. Когда Навального арестовали, журналисты спросили президента Джо Байдена, как поведут себя США, если российский оппозиционер умрет в заключении. Байден тогда ответил, что в личном разговоре с Путиным дал ему понять, что гибель Навального окажет максимально негативное влияние на российско-американские отношения. Но сегодня, по прошествии трех лет, эти отношения просто невозможно ухудшить. Хуже, пожалуй, может быть только в случае применения ядерного оружия. Увы, в этом плане смерь Навального ничего в отношениях Москвы с Западом не меняет».

Однако в долгосрочной перспективе, по мнению чешского журналиста, трагическая история со смертью Навального может оказать губительное воздействие на будущее российской политической оппозиции.

«Навальный был политиком, которому удалось выбраться из узкого круга московско-питерского и отчасти екатеринбургского либерального общества и достучаться до сознания людей в российской глубинке, условно говоря, до жителей Сыктывкара, Челябинска и других регионов, - считает Ондржей Соукуп. - Такого оппозиционного политика в России не было, нет и в ближайшем будущем, боюсь, не будет. Дело в том, что от Фонда борьбы с коррупцией, который возглавлял Навальный, в России уже ничего не осталось. После того, как власти Москвы признали эту организацию экстремистской, часть ее членов сидит в тюрьме, остальные эмигрировали. Теперь, прежде чем россияне захотят проявить какую-то политическую активность, они вспомнят, чем все это кончилось даже для такой всемирно известной личности, как Алексей Навальный, и, скорее всего, останутся дома».

По мнению Соукупа, вполне возможно, что несколько десятков или даже сотен россиян с притупленным инстинктом самосохранения выйдут с портретами Навального протестовать на улицы Москвы или Питера, зажгут свечи, возложат цветы... Но никакого массового протеста не будет.

«Недавно в России на семь лет осудили 72-летнюю женщину только за перепост в социальной сети vkontaktе, - напомнил он. - Думаю, протестная часть российского общества поняла намек властей о неминуемом аресте на длительные сроки. Ситуация в России такова, что заниматься политической деятельностью стало просто невозможно. Остается лишь поле для информационного сопротивления и протестов в других странах…»

По мнению Соукупа, сидя в тюрьме, Алексей Навальный не представлял угрозу российской власти.

«В относительно вегетарианские времена, еще до вторжения РФ в Украину, российской оппозиции удавалось вывести на улицы несколько десятков тысяч человек, - напомнил чешский журналист. - Протесты эти были жестко подавлены, и, подозреваю, большинство из тех, кто в них участвовал, уже не живет в России. Ну а оставшиеся настолько запуганы, что ждать от них активных действий не приходится…»