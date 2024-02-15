Самолет AZAL не долетел до Тбилиси
Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-8229 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Баку - Тбилиси, принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.
Согласно сообщению, причиной стала неблагоприятная погода в районе аэропорта в Тбилиси (сильный туман).
Самолет успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 08:05 по местному времени. Пассажиры данного рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий, сказали в пресс-службе.