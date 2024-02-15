09:24

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских сил из Авдеевки в Донецкой области. «Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах», — говорится в заявлении Сырского в фейсбуке. Сырский заявил, что «жизнь военнослужащих — самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем».

В ночь на 17 февраля, 02:15 по местному времени, командующий группировки ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский также сообщил, что украинские силы, согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. В своем Telegram-канале он отметил, что окружение украинских сил не допущено, личный состав выведен. Сейчас воины заняли оборону на определенных рубежах. «В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному под постоянными бомбардировками — это единственно правильное решение», — написал Тарнавский. В пятницу днем в околовоенных телеграм-каналах распространилось видео с водружением россиянами флагов в центре Авдеевки. В последнее время в черте города шли ожесточенные бои, украинские войска отходили с разрушенных позиций и пытались закрепиться на новых.

Российские источники утверждали, что украинские войска массово отходят, и что отход украинских войск становится все более хаотичным и затратным. Однако эксперты американского Института изучения войны (ISW) заявили, что не наблюдали никаких визуальных доказательств массового или хаотичного отхода украинских войск, а постоянное незначительное продвижение российских войск в Авдеевке и вокруг нее позволяет предположить, что украинские войска осуществили относительно контролируемый отход из населенного пункта. Специалисты института предполагают, что украинским силам, возможно, придется проводить контратаки, чтобы осуществить упорядоченный выход из Авдеевки, а российские усилия, направленные на то, чтобы усложнить или предотвратить вывод украинских войск, могут стать достаточно изнурительными. Российские войска с самого начала вторжения в феврале 2022 года многократно пытались захватить Авдеевку, город, находящийся примерно в 15 километрах от Донецка, в котором до войны проживали менее 30 тысяч человек. Масштабное наступление на нее велось с осени 2023-го. 15 февраля 2024 года российские войска захватили главный въезд в Авдеевку. Позже The Washington Post сообщила, что украинские военные начали частичный вывод войск из города.

Авдеевка – небольшой промышленный город рядом с Донецком, захваченным пророссийскими сепаратистами при поддержке российских войск почти 10 лет назад – весной 2014-го. Все эти годы Авдеевку удерживали украинские войска, построившие там мощные оборонительные укрепления. Несмотря на близость к линии соприкосновения сторон, до самого начала полномасштабной войны город развивался и экономически рос, пишет в своем обзоре BBC. Российская армия убедилась, что преодолеть мощные оборонительные линии наскоком не удастся, и перешла к уничтожению города авиационными ударами и штурмами пехоты. В результате интенсивных бомбежек и боевых действий почти все здания в городе или разрушены до основания, или значительно повреждены. Для обеих сторон Авдеевка имела важное политическое и военное значение. Россия пыталась отодвинуть украинские войска на безопасное расстояние, чтобы Донецк не попадал под обстрелы артиллерии ВСУ. Для Украины Авдеевка важна как крупный железнодорожный узел, мощный промышленный центр, а также как постоянная потенциальная угроза для Донецка. В нескольких километрах от нее проходит дорога, соединяющая Донецк, Горловку и Луганск. Если бы ее удалось перерезать, это значительно усложнило бы логистику российских войск, отмечает BBC. 10 октября российская армия начала мощное наступление на Авдеевку, пытаясь выбить украинские силы. По оценкам Киева, в наступлении участвовали около 40 тысяч российских солдат, атаковавших с южного и северного фланга, пытаясь обойти Авдеевку и взять ее в кольцо. За четыре месяца боев у Авдеевки россиянам удалось продвинуться на несколько километров на севере и на юге. В январе они сумели войти в город и завязать уличные бои. Приближались они и к главной дороге, по которой шли поставки украинскому гарнизону.