Бананы победили: Эквадор не отдаст советскую технику американцам

По словам российского дипломата, в пятницу, 16 февраля, он встретился с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. По словам Спринчана, на переговорах власти Эквадора заявили, что страна, которая придерживается нейтрального статуса и имеет постоянное членство в ООН, «не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне».

Власти Эквадора отменили свое решение о поставке старой советской техники США в обмен на новую, сообщил РИА Новости российский посол Владимир Спринчан.

«Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», — сказал Спринчан, добавив, что формально о решении Кито не передавать российскую технику Вашингтону станет известно на следующей неделе.

О планах отправить в США старую советскую технику власти Эквадора сообщили в конце января. Нобоа назвал ее «металлоломом» и говорил, что такие поставки не противоречат международным соглашениям. США в свою очередь собирались передать ее Украине.

Российское посольство предупредило, что расценит это как недружественный шаг, «вклад в конфликт [России и Украины] одной стороны» и «нарушение позиции, заявленной главой государства, о нейтралитете» и поиске возможного посредничества между Москвой и Киевом.

На фоне дипломатического конфликта из-за военной техники Россия в начале февраля ограничила поставки бананов из Эквадора. Россельхознадзор объяснил это тем, что в плодах «нашли муху-горбатку», личинки которой «вызывают миазы у домашних животных и человека» и являются переносчиком холеры. Кито после этого представил Россельхознадзору техническое обоснование, чтобы ведомство пересмотрело свое решение. Накануне, 16 февраля, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что власти разрешили поставки бананов в Россию с пяти эквадорских предприятий.