Пентагон посчитал потери России в войне

В пятницу на пресс-брифинге в Пентагоне высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства сообщил журналистам новые цифры о жертвах и расходах, которые Россия уже понесла и продолжает нести, продолжая войну в Украине. Об этом пишет «Голос Америки».

Цифры российских потерь отражают рассекреченную оценку американской разведки, которая впервые была представлена Конгрессу CША в декабре 2023 года.

Оценка потерь России убитыми и ранеными - «в ходе боевых действий погибло или было ранено не менее 315 000 российских военнослужащих».