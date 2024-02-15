Пентагон посчитал потери России в войне
В пятницу на пресс-брифинге в Пентагоне высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства сообщил журналистам новые цифры о жертвах и расходах, которые Россия уже понесла и продолжает нести, продолжая войну в Украине. Об этом пишет «Голос Америки».
Цифры российских потерь отражают рассекреченную оценку американской разведки, которая впервые была представлена Конгрессу CША в декабре 2023 года.
Оценка потерь России убитыми и ранеными - «в ходе боевых действий погибло или было ранено не менее 315 000 российских военнослужащих».
По мнению Пентагона, «с точки зрения общих финансовых затрат, Россия, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов».
По словам военного чиновника, Россия также потеряла около 10 миллиардов долларов в результате отложенных или отмененных продаж оружия, а также еще 1,3 триллиона долларов в результате ранее ожидаемого экономического роста до 2026 года.
На брифинге также были озвучены американские оценки потерь Черноморского флота. По информации Пентагона, «с февраля 2022 года украинские силы потопили, уничтожили или повредили не менее 20 средних и крупных кораблей ВМФ РФ и один танкер под российским флагом в Черном море».
Представитель Пентагона подчеркнул, что на этой неделе западные союзники Украины заявили о продолжении снабжения ВСУ и помощи Украине в отражении российской агрессии.
Канада пообещала выделить 60 миллионов долларов на поддержку программы ВВС Украины. Великобритания объявила о пакете в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, который включает дополнительные 200 миллионов фунтов на беспилотники. Германия в пятницу объявила о дополнительном пакете военной помощи Украине в 1,13 миллиарда евро, который включает критические потребности ВСУ в артиллерии и ПВО.