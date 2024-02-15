Что обсудил министр Шахбазов с помощником Блинкена

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) сообщил о встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

«Состоявшаяся встреча с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым направлена на обсуждение поддержки климатических приоритетов Баку в рамках COP29, уменьшения выбросов метана, а также диверсификации энергетических маршрутов и поставок в Каспийском регионе», - говорится в публикации.

В этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29.