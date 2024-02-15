По оценкам Fitch, высокие цены на энергоносители еще больше укрепляют суверенный баланс Азербайджана: «Профицит счета текущих операций снизился до 14,8% ВВП в 2023 году, но останется самым высоким в категории «BB». Мы ожидаем, что в 2024-2025 годах профицит будет оставаться устойчивым, несмотря на некоторое снижение цен на нефть по сравнению с 2022 годом (доходы от нефти и газа составляют 90% от общего объема экспорта). Суверенные активы в иностранной валюте выросли до $69,8 млрд в 2023 году, из которых 80% сформировано за счет активов Госнефтефонда (ГНФАР). Чистая позиция суверенных активов Азербайджана оценивается в 67% ВВП в 2023 году, останется стабильной в 2024-2025 гг. и станет самой высокой среди сопоставимых стран», - говорится в сообщении агентства.

В заявлении агентства, которое приводит «Интерфакс-Азербайджан», указывается, что прогноз рейтинга подтвержден как «позитивный». Рейтинг поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, самым низким уровнем государственного долга среди сопоставимых стран и высокой финансовой гибкостью за счет крупных активов суверенного фонда благосостояния.

По мнению аналитиков Fitch, цены на нефть на уровне, выше, чем заложено в бюджете, и рост ненефтяных доходов будут способствовать сохранению профицита консолидированного бюджета Азербайджана, несмотря на увеличение расходов на восстановление в Карабахе.

Fitch отмечает, что госдолг Азербайджана на конец 2023 года составляет 21,8% ВВП. По прогнозам агентства, долг составит в среднем 21,6% ВВП в 2024-2025 гг., что является самым низким показателем в категории «BB».

Отмечая улучшение основных показателей банковской деятельности, агентство при этом указывает, что банковский сектор «все еще остается довольно слабым, о чем свидетельствует рейтинг «b» по индикатору банковской системы агентства Fitch. Необслуживаемые кредиты снизились до рекордно низкого уровня в 1,8% на конец 2023 года, чему способствовал сильный рост кредитования, возврат кредитов и списания. Капитализация остается адекватной: адекватность капитала первого уровня сектора составила 13,5% на конец 2023 года (15,2% на конец 2022 года). Прибыльность оставалась высокой, чему способствовала высокая доходность активов и умеренная стоимость фондирования из-за преобладания текущих счетов в депозитной базе».

Долларизация депозитов сократилась ниже отметки в 40% в 2023 году, приблизившись к историческому среднему показателю в 35%; доля кредитов в иностранной валюте снизилась до 19% на конец 2023 года (20% на конец 2022 года).

В Fitch отмечают, что снижение цен на энергоносители, изменение экономической политики, которые могут снизить внешние резервы, являются факторами, которые могут привести к понижению кредитных рейтингов Азербайджана. В то же время дальнейшее укрепление внешнего баланса, например, из-за высоких цен на энергоносители, повышение эффективности и предсказуемости экономической политики Азербайджана, являются факторами, которые могут привести к повышению кредитного рейтинга страны.