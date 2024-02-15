Мир между Баку и Ереваном обсудили Байрамов и помощник Блинкена

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня между двумя странами, перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на двусторонней основе.

Накануне министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном. Об этом сообщается в публикации на странице МИД Азербайджана в Х.

«Джейхун Байрамов подчеркнул, что провокация Армении, которая привела к ранению азербайджанского военнослужащего в результате снайперского выстрела без каких-либо побуждающих факторов после пяти месяцев стабильности, направлена на нанесение удара по мирному процессу. Была отмечена неприемлемость широкомасштабного злоупотребления миссии Евросоюза в Армении в качестве средства антиазербайджанской пропаганды, проводимой ими «бинокльной дипломатии», вопреки заявленным целям, таким как содействие региональной стабильности, а также построению доверия между Азербайджаном и Арменией», - говорится в публикации.

Также отмечается, что «были еще раз упомянуты существующие претензии против территориальной целостности и суверенитета нашей страны в законодательных актах и конституции Армении, международных организациях и судах, подчеркнута важность отказа от этих претензий».

Джейхун Байрамов и Джеймс О'Брайен также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, отмечается в публикации.