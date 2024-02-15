В боях за Авдеевку Россия потеряла минимум 400 танков и другой техники, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

«Авдеевка находится на линии фронта на Донбассе с 2014 года… Россия потеряла по меньшей мере 400 танков, боевых машин пехоты и другой техники, а также, вероятно, тысячи людей», – говорится в сообщении.

В разведке Британии также сказали, что российские войска вокруг Бахмута продолжают атаки, почти наверняка с целью захвата города Часов Яр. Россия не смогла продвинуться дальше границ Бахмута с момента установления контроля над городом в мае 2023 года, добавили в британской разведке.