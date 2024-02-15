Десяток заноз вместо Навального о развитии ситуации
В России в последнее время часто бывает так: достаточно известному человеку сделать один шаг - и ты понимаешь, что он уже не жилец. Так было с Борисом Немцовым. Так было с Евгением Пригожиным. Так произошло с Алексеем Навальным.
Все наблюдатели отметили, что в день, когда ему сообщили о смерти «человека, фамилию которого нельзя называть», у выступавшего в Челябинске российского президента было прекрасное настроение. Он просто лучился позитивом, поскольку, как он решил, его главная заноза последних лет теперь устранена. Нет человека – нет проблемы.
Однако, для Кремля в текущей ситуации не все так безоблачно. Конечно, россияне не выйдут на улицу, и сто раз правы те, кто говорит о том, что протесты останутся в интернете. Россия сейчас в «ежовых рукавицах», и любые массовые протесты будут жесточайшим образом подавлены. Произошедшее – серьезный удар по репутации российской власти – но для нее это некритично, поскольку сейчас она исходит из принципа: «не любят – плевать, лишь бы боялись». На этом все – и точка.
Но Россия – не весь мир. И на Западе смерть Навального вызвала откровенный шок. В том, что с ним что-то произойдет – мало кто сомневался. Но внезапная смерть – это уже перебор. Который полностью разбил очки иллюзий в отношении Кремля, у кого они еще оставались.
То, что Навальный не выйдет из тюрьмы пока жив Владимир Путин - было вполне ожидаемо, и, по большому счету Запад смирился с этой мыслью. Для них «человек без фамилии» превратился в фигуру пропаганды. К тому же, называя вещи своими именами, никакой реальной угрозы власти он уже не представлял, о нем начинали забывать, а если и вспоминали – то исключительно потому, что сами власти давали к этому повод бесконечными посадками в СИЗО.
И вдруг – вот это. Неважны обстоятельства смерти – виновные в ней уже назначены на самом высшем уровне. Весь коллективный Запад понял наконец одно – никакие переговоры с Кремлем в принципе невозможны.
Как сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Путин не боится ничего, кроме инакомыслия от своего народа. Мрачное напоминание о том, что такое Путин и его режим». Остается напомнить, что еще летом 2021 года Байден на переговорах с Владимиром Путиным предупреждал его: «Последствия смерти Навального будут разрушительными для России».
Поскольку теперь он стал символом – в том числе и того, почему «цивилизованному миру» с Россий нельзя иметь дело, неубиваемым козырем тех, кто требует развития западного военно-промышленного комплекса, максимальной поддержки Украины и повышения оборонных расходов Евросоюза. Ну и ужесточения санкций против России, закрытия все лазеек в них - как же без этого.
«Вы хотите повторить судьбу Навального?» - теперь в политических дебатах на Западе будет звучать и этот вопрос. Поэтому кардинально удалив «занозу Навального» - Кремль на самом деле вместо нее засадил себе еще десяток. Хотя пока этого в полной мере не осознает.