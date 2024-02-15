Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:27

В России в последнее время часто бывает так: достаточно известному человеку сделать один шаг - и ты понимаешь, что он уже не жилец. Так было с Борисом Немцовым. Так было с Евгением Пригожиным. Так произошло с Алексеем Навальным. Все наблюдатели отметили, что в день, когда ему сообщили о смерти «человека, фамилию которого нельзя называть», у выступавшего в Челябинске российского президента было прекрасное настроение. Он просто лучился позитивом, поскольку, как он решил, его главная заноза последних лет теперь устранена. Нет человека – нет проблемы.

Однако, для Кремля в текущей ситуации не все так безоблачно. Конечно, россияне не выйдут на улицу, и сто раз правы те, кто говорит о том, что протесты останутся в интернете. Россия сейчас в «ежовых рукавицах», и любые массовые протесты будут жесточайшим образом подавлены. Произошедшее – серьезный удар по репутации российской власти – но для нее это некритично, поскольку сейчас она исходит из принципа: «не любят – плевать, лишь бы боялись». На этом все – и точка. Но Россия – не весь мир. И на Западе смерть Навального вызвала откровенный шок. В том, что с ним что-то произойдет – мало кто сомневался. Но внезапная смерть – это уже перебор. Который полностью разбил очки иллюзий в отношении Кремля, у кого они еще оставались. То, что Навальный не выйдет из тюрьмы пока жив Владимир Путин - было вполне ожидаемо, и, по большому счету Запад смирился с этой мыслью. Для них «человек без фамилии» превратился в фигуру пропаганды. К тому же, называя вещи своими именами, никакой реальной угрозы власти он уже не представлял, о нем начинали забывать, а если и вспоминали – то исключительно потому, что сами власти давали к этому повод бесконечными посадками в СИЗО.