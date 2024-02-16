«Попадание точное»: хуситы подбили британский танкер

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» сообщило о ракетном ударе по британскому нефтяному танкеру Pollux в Красном море. Информации о пострадавших пока нет.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию в Красном море против британского нефтяного танкера Pollux, атаковав его большим количеством противокорабельных ракет. Попадание оказалось прямым и точным»,— утверждает представитель хуситов Яхья Сариа, которого цитирует ТАСС.