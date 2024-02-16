«Попадание точное»: хуситы подбили британский танкер
Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» сообщило о ракетном ударе по британскому нефтяному танкеру Pollux в Красном море. Информации о пострадавших пока нет.
«Военно-морские силы Йемена провели операцию в Красном море против британского нефтяного танкера Pollux, атаковав его большим количеством противокорабельных ракет. Попадание оказалось прямым и точным»,— утверждает представитель хуситов Яхья Сариа, которого цитирует ТАСС.
Накануне, 16 февраля, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что на судно напали в 130 км к северо-западу от йеменского порта Моха. Это квалифицировали как атаку. Госдепартамент США уточнил, что танкер шел под флагом Панамы в Индию, повреждение получил левый борт, передает Reuters.
Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем с осени 2023 года. Вашингтон и Лондон в ответ наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции. В начале февраля военные США и Великобритании нанесли 15 ударов по йеменским провинциям Саада и Ходейд. Американский центрком уточнил, что ракеты запустили по «поддерживаемым Ираном объектам хуситов».