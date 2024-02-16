Фархад Мамедов, автор haqqin.az 12:33

В конце прошлого месяца президент США Джо Байден принял решение приостановить выдачу новых разрешений на экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ). Причиной Белый дом назвал необходимость разобраться в том, влияет ли увеличение американскими экспортерами объемов продажи СПГ на энергетическую безопасность и экологию Соединенных Штатов. Но американские журналисты выяснили, что, в числе прочего, за решением Байдена может стоять также армянский миллиардер с весьма сомнительной репутацией, близкий к президенту России Владимиру Путину.

Прежде чем рассказать об армянском миллиардере, а также о том, как решение президента США может повлиять на его бизнес, следует отметить, что приостановка выдачи новых разрешений на экспорт СПГ вызвала крайне негативную реакцию как в Конгрессе, так и среди американских политиков и экспертов. В Европе также раскритиковали решение президента Байдена, поскольку введение Соединенными Штатами ограничений на экспорт СПГ может привести ЕС к необходимости возобновить поставки российского газа. Брюссель пока не беспокоится Одним из самых резких критиков стал сенатор-республиканец Тед Круз, назвавший решение Байдена «подарком для России». По словам сенатора, лишая Европу американского сжиженного газа США, Байден тем самым вынуждает закупать его у Москвы. В создавшейся ситуации Брюсселю остается лишь надеяться, что, как заявил вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович после встречи с американскими чиновниками, негативные последствия решения президента США не проявятся, по крайней мере, в обозримом будущем.

«Конечно, очень важным для меня было заверение американской стороны в том, что в ближайшие два-три года это решение никак не должно повлиять на поставки американского СПГ в Европу», - сказал Шефчович на встрече в Атлантическом совете в Вашингтоне, добавив, что изданное в январе распоряжение Байдена содержит чрезвычайный пункт на случай, если поставки СПГ союзникам и партнерам США в Европе окажутся под угрозой. Здесь важно подчеркнуть, что решение о приостановке поставок американского СПГ было принято в тот момент, когда после взрыва газопровода «Северный поток» экспорт газа из России в Европу резко сократился, когда ряд европейских стран расторгли контракты с «Газпромом», а США впервые стали крупнейшим в мире экспортёром сжатого природного газа. Напомним в этой связи, что в 2023 году США экспортировали в общей сложности 116 миллиардов кубометров сжатого газа, обогнав Австралию и Катар (совокупно 106 миллиардов кубометров). В настоящее время на долю США, Австралии и Катара приходится 60 процентов мирового экспорта СПГ. Увеличение продаж американского газа привело к значительному снижению цены на голубое топливо в Европе и предотвратило энергетический кризис в Старом Свете, на который так рассчитывали в Кремле.

Республиканцы обвиняют Байдена в сговоре с Путиным Чтобы заблокировать решение администрации Байдена, Конгресс США внес законопроект, упрощающий экспорт сжатого газа из США. 16 февраля перед тем, как Конгресс ушел на каникулы, Палата представителей голосами 224 конгрессменов поддержала этот законопроект, предусматривающий, в частности, отказ от требования согласовывать экспорт СПГ в страны, с которыми у США нет соглашения о свободной торговле. Законопроект также предполагает лишение Министерства энергетики США права контролировать экспорт сжиженного газа и сохраняет полномочия по заключению контрактов только за независимой Федеральной энергетической регулятивной комиссией. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) приветствовал принятие законопроекта. Интересно, что сам президент Байден и его администрация уже несколько месяцев обвиняют Майка Джонсона и республиканцев в «служении интересам Путина» за блокирование пакета помощи Украине. Теперь республиканцы используют тот же аргумент против Байдена и демократов, но уже в вопросе экспорта сжатого газа.

«Последнее решение президента о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на поставки СПГ за рубеж – это шаг назад для американских трудящихся и наших зарубежных партнеров, а также победа для Путина и радикальных климатических активистов, - написал в X (бывший Twitter) спикер Джонсон. - Сегодня Палата представителей одобрила законопроект по разблокированию внутреннего потенциала по производству СПГ, чтобы деполитизировать процесс заключения контрактов на СПГ и освободить американских производителей энергии от оков, навязанных подрывным бюрократическим превышением полномочий со стороны президента Байдена». По словам Майка Джонсона, действующий американский президент с первого же дня пребывания в Белом доме «активно подрывал усилия Америки по достижению энергетической независимости». Теперь для вступления в силу законопроект должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Байденом. Скорее всего, это не произойдет, поскольку законопроект выдвинут и поддержан республиканцами, имеющими большинство только в Палате представителей, тогда, как Сенат в настоящее время контролируется демократами. Большинство конгрессменов-демократов уже проголосовали против инициативы. Администрация президента США, как сообщило Административно-бюджетное управление Белого дома, также выступила против законопроекта.

Журналистское расследование: следы ведут к двум миллиардерам-левакам и армянскому миллиардеру В свою очередь, журналисты Wall Street Journal, ссылаясь на информацию, предоставленную неназванными источниками, связали «нелогичное» решение Джо Байдена с лоббистской кампанией, которая длилась четыре года и спонсировалась несколькими американскими миллиардерами. В статье говорится, что борьбу за замораживание экспорта американского СПГ вели благотворительные организации, принадлежащие семейству Рокфеллеров. Лоббистскую кампанию спонсировали также другие миллиардеры, среди которых журналисты называют бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Так, по утверждению издания Washington Free Beacon, решение Байдена ограничить экспорт сжиженного газа было инициировано специальным представителем США по глобальному изменению климата Джоном Подеста, которого сменит на этом посту бывший госсекретарь США Джон Керри. Следует уточнить, что Джон Подеста является одним из наиболее влиятельных лоббистов в Соединенных Штатах, а его брат, Тони Подеста, долгое время лоббировал крупные иностранные компании, производящие сжиженный газ.

«Тони Подеста давно представлял интересы иностранных компаний, участвующих в отрасли СПГ, - пишет Free Beacon. - За последнее десятилетие в список клиентов Тони Подесты входили группа СПГ Golden Pass, совладельцем которой является катарская государственная компания QatarEnergy, и болгарская компания Protos Energy, которая наняла его для работы над вопросами, связанными с СПГ». С 2022 года лоббистская фирма Тони Подесты получила более одного миллиона долларов от Gemcorp, инвестиционного фонда, которому из-за связей с Россией было запрещено работать над болгарским проектом по производству СПГ и энергетики. Как писала в 2022 году влиятельная британская Financial Times, инвестиционный фонд Gemcorp был основан двумя российскими магнатами-миллиардерами - Альбертом Авдоляном, работающим в энергетическом комплексе, и Сергеем Адоньевым, близким союзником президента России, занимающимся телекоммуникационным бизнесом. Сообщается, что финансирование фонда, начальный капитал которого составил 250 миллионов долларов, поступило от продажи компании, связанной с попавшим под санкции российским оборонным конгломератом «Ростех». «Ни для кого не секрет, что за мораторием на СПГ, объявленным президентом США, стоит Джон Подеста, - сказал в интервью изданию Free Beacon один из инсайдеров энергетической отрасли. - Конгресс должен внимательно проанализировать тот факт, что его родной брат может получить конкретную финансовую выгоду от сокращения объемов американского СПГ на мировом рынке, будь то прошлая работа Тони Подесты с Катаром или его текущая работа с поддерживаемыми Россией организациями, которые проявляют интерес к газовому рынку. Следует понимать, что меньшее количество американского СПГ на мировом рынке обеспечит Катару и России сотни миллиардов долларов прибыли, которые, не будь решения Байдена, достались бы США».