Беспилотники атаковали пять областей России
Минобороны России сообщило, что в ночь на 17 февраля были перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотника. По четыре БПЛА сбили над территорией Белгородской и Воронежской областей, один — над Курской, шесть — над Калужской областью, 18 беспилотников — над Брянской областью.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что остатками беспилотника повреждена крыша частного дома в Туркменском проезде в Воронеже. По его словам, никто не пострадал. Он пообещал, что власти помогут с ремонтом.
В Белгородской области в ночь на 17 февраля объявляли тревогу, ее отменили к утру. Губернатор региона Вячеслав Гладков говорил, что сработала система ПВО, но пострадавших и разрушений нет.
Также о сбитых БПЛА отчитывались власти Брянской и Калужской областей. Они тоже заявили об отсутствии раненых и каких-либо разрушений на земле.
Кроме того, сообщается, что утром в городе Курчатов, где находится Курская АЭС и строится вторая атомная станция, сбили беспилотник.
«Пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших защитников!» — написал губернатор региона Роман Старовойт.
Корреспондент РБК сообщает, что в городе было слышно несколько взрывов около 8:30 мск.