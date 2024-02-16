Беспилотники атаковали пять областей России

Минобороны России сообщило, что в ночь на 17 февраля были перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотника. По четыре БПЛА сбили над территорией Белгородской и Воронежской областей, один — над Курской, шесть — над Калужской областью, 18 беспилотников — над Брянской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что остатками беспилотника повреждена крыша частного дома в Туркменском проезде в Воронеже. По его словам, никто не пострадал. Он пообещал, что власти помогут с ремонтом.

В Белгородской области в ночь на 17 февраля объявляли тревогу, ее отменили к утру. Губернатор региона Вячеслав Гладков говорил, что сработала система ПВО, но пострадавших и разрушений нет.

Также о сбитых БПЛА отчитывались власти Брянской и Калужской областей. Они тоже заявили об отсутствии раненых и каких-либо разрушений на земле.