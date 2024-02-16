И посол Евросоюза в Москве пошел к мемориалу
В российских городах и за рубежом прошли акции памяти скончавшегося накануне российского оппозиционера Алексея Навального.
В Москве люди возлагали цветы к Соловецкому камню на Лубянской площади. В числе участников был посол Евросоюза в России Ролан Галара, сообщается в телеграм-канале представительства ЕС в РФ.
16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО. Причины смерти неизвестны. 17 февраля в колонию должен приехать адвокат Навального. Западные политики выразили соболезнования семье Навального, многие из них обвинили российские власти в смерти оппозиционера. В Кремле эти заявления назвали «оголтелыми и недопустимыми». В России и за рубежом прошли акции памяти. В 10 российских городах задержали более 100 человек.