Израиль на этой неделе тайно атаковал два крупных газопровода в Иране, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их словам, подрыв иранской энергетической инфраструктуры «ознаменовал эскалацию тайной войны и открыл ее новый фронт».

Источники NYT утверждают, что атаки Израиля на газопроводы требовали глубокого знания инфраструктуры Ирана и тщательной координации — особенно с учетом того, что два трубопровода были повреждены в нескольких местах одновременно. Неназванный западный чиновник назвал это скорее «символическим ударом», последствия которого Ирану было довольно легко устранить, и который причинил относительно небольшой вред мирному населению. Однако, по словам чиновника, это «стало суровым предупреждением об ущербе, который может нанести Израиль».