Секретная атака Израиля на Иран американские СМИ
Израиль на этой неделе тайно атаковал два крупных газопровода в Иране, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По их словам, подрыв иранской энергетической инфраструктуры «ознаменовал эскалацию тайной войны и открыл ее новый фронт».
Источники NYT утверждают, что атаки Израиля на газопроводы требовали глубокого знания инфраструктуры Ирана и тщательной координации — особенно с учетом того, что два трубопровода были повреждены в нескольких местах одновременно. Неназванный западный чиновник назвал это скорее «символическим ударом», последствия которого Ирану было довольно легко устранить, и который причинил относительно небольшой вред мирному населению. Однако, по словам чиновника, это «стало суровым предупреждением об ущербе, который может нанести Израиль».
Эксперты в сфере энергетики подсчитали, что атаки на трубопроводы, длина каждого из которых составляет около 1200 км и по которым ежедневно прокачивают 2 млрд куб. футов природного газа, привели к потере примерно 15% ежедневной добычи природного газа в Иране. Каким образом был нанесен удар по трубопроводам — с помощью дронов, прикрепленной к трубам взрывчатки или другим способом, пока неясно.
Специалист по военной стратегии, связанный с Корпусом стражей исламской революции, заявил, что иранское правительство считает Израиль причастным к атакам из-за их сложности и масштаба. Он уточнил, что основные трубопроводы в Иране, по которым газ транспортируется на огромные расстояния, в том числе через горы, пустыни и сельские поля, патрулируются охраной. По его словам, охранники проверяют вверенные им участки каждые несколько часов, поэтому нападавшие, вероятно, подгадали, когда местность будет безлюдной.
В ночь на 14 февраля, как передавали иранские СМИ, на главной линии газопровода в городе Боруджен на юго-западе Ирана произошел взрыв, за ним последовал пожар. В этой части трубопровода прекратили подачу газа. На Западе также считают, что израильские военные ответственны за взрыв на химическом заводе на окраине Тегерана 15 февраля. Иранские чиновники заявляли, что это произошло из-за аварии.
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не комментировали эти обвинения.