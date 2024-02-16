Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:19

Смерть Алексея Навального в тюрьме за Полярным кругом немедленно вызвала гневную реакцию президента Джо Байдена. Но одновременно он вновь пристыдил республиканцев в Палате представителей Конгресса за то, что они яростно сопротивляются продолжению помощи Украине. На минувшей неделе Сенат американского Конгресса одобрил большой пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. 60 миллиардов предназначаются Киеву. Однако конгрессмены в Палате представителей ушли на каникулы, даже не попытавшись рассмотреть этот законопроект, который им был спущен из верхней Палаты.

«Две недели каникул! — возмущается президент. — Боже мой — в мире происходят страшные вещи... Не кажется ли вам, что сейчас время выступить (в помощь Украине) вместо того, чтобы идти на каникулы». Спикер Палаты Майк Джонсон также выступил с заявлением: «Сейчас, когда мировые лидеры присутствуют на Мюнхенской конференции по безопасности, нам всем должно быть ясно, что Путин столкнется с объединенной оппозицией, - сказал он. — В то время, как Конгресс обсуждает лучший путь поддержать Украину, США, и наши партнеры должны использовать все возможности, чтобы подорвать возможности Путина финансировать свою ничем не спровоцированную войну». Слова, слова... Как пишет Washington Post, «гнев, вызванный смертью антипутинского диссидента в российской тюрьме, вряд ли изменит нежелание лидеров Палаты голосовать за помощь Украине».

Действительно, конгрессмены, попивающие пиво или виски у себя дома (переработали бедняги за полтора месяца работы после Нового года) никак не обозначили своего желания поставить вопрос о поддержке Киеву на голосование. В Палате представителей республиканцы разделены. Большая часть их, придерживающаяся традиционных взглядов на роль своей супердержавы в мире, считает, что Америке не следует быть жмотом, отказывающим своим партнерам в помощи в трудный для них час. Другие объединены вокруг лозунга Трампа «Америка превыше всего», хотя любому здравомыслящему американцу ясно, что для автора этого лозунга превыше всего его собственные интересы. Но, так или иначе, Трамп играет главную роль в отказе Украине в помощи. А многие, вроде бы, умеренные конгрессмены боятся, что непослушание партийному лидеру будет стоить им мест в Палате на ноябрьских выборах, где речь идет также об обновлении Конгресса.

Происходят удивительные метаморфозы. Известный сенатор-республиканец Линдси Грэм, который побывал в Киеве после начала боевых действий и имевший репутацию стойкого защитника Украины, теперь также из-за страха столкнуться с Трампом поменял на 180 градусов свою позицию. Ныне он столь же яростно выступает против помощи Киеву и принимает сторону России. Между тем лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис убежден, что, если законопроект, утвержденный Сенатом, будет поставлен на голосование в Палате, он легко пройдет большинством голосов. На минувшей неделе ряды демократов пополнились еще одним конгрессменом — Томом Суоцци, который победил на дополнительных выборах в Конгресс в Нью--Йорке, где образовалась вакансия после увольнения проштрафившегося республиканца Джорджа Сантоса. И, таким образом, разница между числом республиканцев и демократов сократилась с прежних 9 человек всего до 6-ти — 219 против 213. Но это еще не полная история противодействия между двумя партиями и двумя ветвями власти, обострившаяся после получения известия о смерти Навального. Три года назад президент Байден публично предупредил Путина о том, что последствия гибели оппозиционера «будут разрушительными» для российского лидера.