Блинкен встретился в Мюнхене с Пашиняном

США попытаются организовать встречу лидеров Азербайджана и Армении для новых переговоров, чтобы устранить существующие разногласия. Об этом сообщает Turan со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно информации, госсекретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться отдельно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Госдепартамент подтвердил это сообщение.