Блинкен встретился в Мюнхене с Пашиняном
США попытаются организовать встречу лидеров Азербайджана и Армении для новых переговоров, чтобы устранить существующие разногласия. Об этом сообщает Turan со ссылкой на дипломатические источники.
Согласно информации, госсекретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться отдельно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Госдепартамент подтвердил это сообщение.
По словам источника, встречи с лидерами двух стран могут открыть перспективы для дальнейших обсуждений.
Согласно сообщению армянских СМИ, уже состоялась встреча Блинкена с премьер-министром Николом Пашиняном. В ходе открытой части встречи Пашинян коснулся сотрудничества между двумя странами в разных сферах, в том числе затронул тему стратегического диалога. Он отметил также, что региональные вопросы очень важны в двусторонней повестке.
По данным Turan, переговоры госсекретаря США с президентом Азербайджана запланированы на 13:30 по местному времени.