Алиев и Пашинян провели встречу в Мюнхене фото и видео; обновлено 15:45
По инициативе Олафа Шольца состоялась совместная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Затем состоялась двусторонняя встреча Ильхама Алиева с Николом Пашиняном, сообщает официальный сайт главы государства.
* * * 14:37
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии канцлера Германии Олафа Шольца завершилась.
* * * 13:55
В Мюнхене по окончании переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и канцлера Германии Олафа Шольца началась встреча между лидерами Азербайджана и Армении при участии канцлера Германии, сообщает официальный сайт главы государства.
* * * 13:48
В Мюнхене в субботу, 17 февраля, состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.