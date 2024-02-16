Фикрета Мамедова назначат судьей Конституционного суда

В соответствии с пунктом 9 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил в Милли Меджлис представление о назначении Фикрета Мамедова на должность судьи Конституционного суда Азербайджанской Республики. Об этом сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики представление о назначении будет рассмотрено в парламенте в надлежащем порядке.

Напомним, 16 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о возложении временного исполнения обязанностей министра юстиции Азербайджанской Республики на Азера Мамед оглу Джафарова. Ранее эту должность занимал Фикрет Мамедов.