Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев и другие представители руководящего состава министерства посетили одну из воинских частей коммандос.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, начальник Генштаба поинтересовался повседневной деятельностью воинской части, состоянием боевой подготовки и условиями службы. Было доложено, что в воинской части созданы все необходимые условия для повышения уровня профессионализма личного состава и выполнения задач в сложных условиях, проводятся различные мероприятия.

Затем генерал-полковник К.Велиев понаблюдал за практическими занятиями коммандос по боевой и специальной подготовке в высокогорной местности, в зимних условиях. Было отмечена важность повышения интенсивности тренировок и занятий, проводимых в целях поддержания боевой подготовки коммандос на высоком уровне.