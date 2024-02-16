Как выяснилось, ночью у спортсмена была высокая температура, и он выходил на помост на морально-волевых.

В толчке Нурлан Мамедзаде выступил неудачно. Ни в первом, ни во втором подходе он не смог поднять штангу весом 165 кг, а на третью попытку не вышел.

Сегодня на помост вышел серебряный призер юношеского чемпионата Европы 2019 года Нурлан Мамедзаде (89 кг).

Выступая в группе «B», в рывке он удачно выполнил все три попытки, подняв сначала 130 кг, затем 135, а в конце – 140. С этим показателем он занял в рывке 4-е место среди восьми участников, уступив соперникам из Дании, Австрии и Ирландии.

Напомним, ранее на нынешнем чемпионате Европы Назиля Исмайлова (45 кг) заняла 11-е место, Иса Рустамов (67 кг) – 5-е, Техран Мамедов (67 кг) – 12-е, Омар Джавадов (73 кг) – 9-е, Фюган Алиев (81 кг) – 12-е, а Равин Алмамедов (81 кг) после рывка снялся с соревнований из-за травмы. Также стоит отметить, что Иса и Омар остановились в шаге от малых медалей, заняв 4-е места в отдельных упражнениях: Рустамов – в рывке и толчке, Джавадов – только в рывке.

В Софии еще выступят призер юношеского чемпионата мира-2019 и молодежного чемпионата Европы-2023 Али Шукюрлю и наша главная надежда на медали - бронзовый призер взрослых чемпионатов мира и Европы Дадаш Дадашбейли (109 кг). Он – единственный азербайджанский тяжелоатлет, который заявлен в группе «А». Чемпионат завершится 19 февраля.