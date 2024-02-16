Матери Навального не выдали его тело обновлено 15:55
Руководство исправительной колонии №3 заявило, что тело Алексея Навального находится в морге Салехарда. Когда туда приехала мать политика, ей сказали, что тела у них нет, сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.
«Адвокат и мать Алексея приехали в салехардский морг. Он закрыт, несмотря на уверения колонии, будто он работает и тело Навального находится там. Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет», — приводит Meduza слова Ярмыш.
По словам Ярмыш, матери Алексея Навального выдали в колонии справку о его смерти. Людмила Навальная прилетела в Салехард утром 17 февраля.
«Колония обманула. Сказали тело в морге Салехарда. Там говорят, что тела нет», — заявил директор ФБК Иван Жданов.
* * * 14:50
Команда оппозиционера Алексея Навального подтвердила его смерть во время нахождения в колонии «Полярный волк» в поселке Харп. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
«Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея», — написала она.
По словам Ярмыш, сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде: его туда забрали следователи СК для проведения «исследований». Соратники политика потребовали, чтобы его тело было немедленно выдано семье.