Видео с акции публикуют российские телеграм-каналы. Sota сообщает, что полицейские задержали 15 человек примерно за десять минут, после чего на площади остались полицейские и журналисты.

Полиция Москвы задержала людей, пришедших возложить цветы к памятнику «Стена скорби» в память об Алексее Навальном, который умер накануне в колонии.

По данным Meduza, полицейские также задержали несколько человек на акции в Петербурге. Задержания провели после панихиды у Соловецкого камня. Полиция вытеснила участников акции с площади, не менее семи человек задержали. Среди задержанных — священник Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко, который пытался провести панихиду.

Также задержания прошли на акциях памяти Навального в Новосибирске, Самаре, Томске, Екатеринбурге, Челябинске и Улан-Удэ.

По данным «ОВД-Инфо», по состоянию на 13:30 мск 17 февраля на акциях памяти Навального в 17 российских городах задержали 172 человека, из них 101 человека задержали в первый день.