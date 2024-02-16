Зеленский об отступлении армии Украины из Авдеевки

Зеленский заявил, что выйти из Авдеевки было абсолютно логичным, справедливым и профессиональным решением, чтобы сохранить жизнь украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на Мюнхенской конференции прокомментировал отступление ВСУ из Авдеевки. Его слова приводят украинские СМИ.

«Для нас это самая главная задача. Мы бережем наших людей, наших воинов - потому что это и есть защита. Оружие от наших партнеров помогает восстанавливать мир на нашей территории, но прежде всего военный защищает людей. Поэтому, чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи», - сказал украинский лидер.

По его словам, выход ВСУ из города не означает, что Россия что-то «захватила» - за два года войны РФ «только разрушала маленькие поселки, городки и жизни украинцев».

«Истощение их армии, я считаю, что эту задачу наши военные постоянно выполняют. Дальше будет восстановление, будем ждать оружия, которого не хватает. Нет дальнобойного оружия. В России есть, а у нас его мало. Рассчитываем на поддержку партнеров», - добавил Зеленский.

Президент Украины отмечает, что «к сожалению, содержание Украины в искусственном дефиците вооружения, в частности в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения позволяет Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий. Это ослабление демократии подрывает нашу общую способность».