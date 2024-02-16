По их словам, это оружие может вывести из строя «огромное» число спутников, отвечающих в том числе за мобильную и интернет-связь. Например, это оружие сможет уничтожить крупные группировки малых спутников, таких как Starlink, считают опрошенные телеканалом эксперты.

Россия разрабатывает ядерное космическое оружие, которое при взрыве создаст мощный электромагнитний импульс (ЭМИ), способный вывести из строя правительственные и коммерческие спутники, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с разведданными США об этом оружии.

При этом остается неясным, сможет ли это оружие повлиять на работу, например, спутников GPS, которые находятся на более высокой орбите, пишет CNN.

Однако бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона отметил, что все зависит от расстояния до взрыва и его силы, а также возраста самих спутников.

По словам другого источника CNN, наибольшая опасность любого ЭМИ-устройства на орбите заключается в том, что оно может создать «минное поле» из выведенных из строя спутников, которое будет представлять угрозу для всех новых спутников.

При этом собеседники телеканала заявляют, что Россия создает оружие, которое сможет применить только в крайнем случае, поскольку оно нанесет такой же ущерб любым российским спутникам.

На этой неделе председатель комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса Майк Тернер опубликовал заявление, в котором предупредил о «серьезной угрозе национальной безопасности» и потребовал от президента США Джо Байдена рассекретить эту информацию. Источники телеканала ABC утверждали, что речь идет про планы РФ по размещению ядерного оружия в космосе. Позднее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие. На брифинге для журналистов он подчеркнул, что оружие находится на стадии разработки и пока не представляет непосредственной угрозы. Также Кирби сообщил, что США начали прямое дипломатическое взаимодействие с Россией и другими странами по поводу этого оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о разработке нового оружия «уловкой» Вашингтона, призванной убедить Конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине. Он также заявил, что Вашингтон не выходил на связь с Москвой.