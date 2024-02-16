Глава МИД Италии: «Навальный был де-факто казнен»
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни открыл словами о российском оппозиционере Алексее Навальном встречу представителей G7 на полях Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, информирует The Insider.
«За свои идеи и за борьбу за свободу и борьбу с коррупцией в России Навальный был де-факто казнен. Россия должна пролить свет на его смерть и прекратить неприемлемые репрессии политического инакомыслия», — сказал Таяни.
После этого представители G7 почтили память Алексея Навального минутой молчания.