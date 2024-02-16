Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 16:12

Власти Дубая отменили спектакль Дмитрия Назарова – звезды Московского художественного театра, МХТ, уволенного за антивоенные взгляды. После скандала с российской группой Би-2 в Таиланде каждый подобный запрет в московских салонах воспринимается как свидетельство того, что та или иная сторона, принимающая его в отношении российских артистов, – непременно на стороне Кремля, а то и вовсе пляшет под его дудку.

А как же – артисты ведь публика в России ранимая и уникальная, властители дум и инженеры человеческих душ. Поэтому, думают некоторые, отношение к ним является маркером поддержки за границей российской вертикали власти. Или наоборот – протеста против российской политики. Замечательно в подобной ситуации ответил Брэд Питт, когда журналисты стали его выспрашивать о политических взглядах: «Послушайте, мне 42 года, а я до сих пор произношу слова, которые мне пишут другие люди. Я артист, что я могу понимать в политике?». Жестко, предельно самокритично – но как нельзя лучше отражает реальное положение дел. И указывает истинный статус всех «творческих личностей» в негласной иерархии реальной политики. Эмираты в нынешних условиях в бешенном темпе стремятся как можно больше заработать на России. Комиссия за конвертацию индийских и прочих фантиков в приличную твердую валюту, экспорт-реэкспорт, разного рода транзакции, операции с российским золотом – в Эмиратах сейчас воистину финансовая лихорадка, в которую бросились все, кто обладает хоть какими-то выходами на этот арабский рынок.

Все хотят успеть заработать, поскольку это представление «арабского цирка» не может длиться долго, американцы рано или поздно его прикроют. Но ведь не прикрыли еще? Ведь не завтра это будет? А раз так – то хоть день, да наш, поскольку каждый час этой лихорадки приносит деньги. «Стрелки крутятся – лавэха мутится», как говорили в России в «лихие 90-е». Простите уж за вульгаризм – но очень точное и смачное определение происходящего сейчас в отношениях Эмиратов и Москвы. Местные шейхи совсем не против происходящего. Более того – и сами в «деле», создавая фирмы-однодневки для этих операций. А главное – придумывают всевозможные отговорки, чтобы американцы не перекрыли этот внезапно забивший в Эмиратах источник прибыли. Да и то сказать: довольный неожиданным финансовым прибытком подданный – умиротворен, добродушен, покладист и доволен властью. Причем, самой власти это не стоит ни дирхама, весь банкет за счет «добрых российских друзей», пусть по местным меркам и выглядящих глуповато – но это их проблемы, им-то об этом не скажут.