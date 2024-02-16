Глава Генштаба Керим Велиев проверил воинские части на освобожденных территориях фото; видео
Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев и другие представители руководящего состава министерства посетили несколько воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях. Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, встретившись с руководящим составом, командирами бригад, их заместителями и командирами отдельных воинских частей Сухопутных войск, начальник Генштаба довел до командно-начальствующего состава задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, дал соответствующие указания по их выполнению.
Начальник Генштаба поинтересовался обеспечением военнообязанных, привлеченных к учебным сборам по мобилизационной подготовке, проводимыми практическими занятиями, понаблюдал за ведением боевой и огневой подготовки, дал указания по их совершенствованию. Было отмечено, что большинство привлеченных к сборам военнообязанных являются военнослужащими запаса, принимавшими участие в Отечественной войне и в последующих операциях.
Начальник Генштаба поручил уделить особое внимание планомерному продолжению мероприятий по мобилизационной подготовке и созданию мобилизационных резервов, регулярному проведению учебных сборов с целью поддержания высокого уровня боевой подготовки военнослужащих запаса.
Генерал-полковник К.Велиев также поинтересовался ходом командно-штабных учений, проводимых с привлечением мобилизационных резервов.
Перед командованиями воинских частей были поставлены конкретные задачи по дальнейшему повышению качества учений, уровня профессионализма и боевой подготовки привлеченного личного состава.
Прибывший в воинские части Ракетно-артиллерийских войск начальник Генштаба отметил важность повышения качества учений и тренировок, интенсивности их проведения в полевых условиях, а также совершенствования практических навыков боевых расчётов.
К.Велиеву, посетившему воинские части, дислоцированные в Кельбаджарском и Лачинском направлениях, было доложено о проводимой работе.