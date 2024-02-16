17:07

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев и другие представители руководящего состава министерства посетили несколько воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях. Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана. Согласно сообщению, встретившись с руководящим составом, командирами бригад, их заместителями и командирами отдельных воинских частей Сухопутных войск, начальник Генштаба довел до командно-начальствующего состава задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, дал соответствующие указания по их выполнению.

Начальник Генштаба поинтересовался обеспечением военнообязанных, привлеченных к учебным сборам по мобилизационной подготовке, проводимыми практическими занятиями, понаблюдал за ведением боевой и огневой подготовки, дал указания по их совершенствованию. Было отмечено, что большинство привлеченных к сборам военнообязанных являются военнослужащими запаса, принимавшими участие в Отечественной войне и в последующих операциях. Начальник Генштаба поручил уделить особое внимание планомерному продолжению мероприятий по мобилизационной подготовке и созданию мобилизационных резервов, регулярному проведению учебных сборов с целью поддержания высокого уровня боевой подготовки военнослужащих запаса. Генерал-полковник К.Велиев также поинтересовался ходом командно-штабных учений, проводимых с привлечением мобилизационных резервов.