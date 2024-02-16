Во время выхода из Авдеевки украинские военные попали в плен

Во время выхода украинских подразделений из Авдеевки Донецкой области некоторые военные попали в российский плен. Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.

По его словам, выход личного состава из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. «И все же на завершающем этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен», — добавил Тарнавский.

Тарнавский заявил, что Украина уже обратилась к международным организациям с просьбой обеспечить соблюдение норм гуманитарного права в отношении украинских пленных.

«Соответствующие украинские институты обратятся к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам, чтобы было обеспечено гуманное обращение противника с военнопленными, согласно нормам Международного гуманитарного права, и чтобы наши воины вернулись на Родину. Будем бороться за освобождение всех побратимов», - заверил он.