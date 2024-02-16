18-летний сын Кадырова стал министром

«С начала своей деятельности он вносит значительный вклад в улучшение качества работы наших молодежных организаций, оказывает подрастающему поколению всестороннюю поддержку, активно участвует в общественной жизни региона и на высоком уровне решает любые поставленные задачи»,— написал Даудов в Telegram-канале.

Ахмат Кадыров с 2022 года занимает должность советника главы Чечни, а также регионального председателя Российского движения детей и молодежи. В ноябре 2023 года его назначили первым замминистра Чечни по физической культуре, cпорту и молодежной политике.

А старшая дочь Кадырова, вице-премьер Чечни по социальному блоку Айшат Кадырова награждена орденом «ДНР». Об этом сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, Кадырова лично посещала «ДНР» (оккупированный регион Украины – ред.) с гуманитарной миссией.