18-летний сын Кадырова стал министром
Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Ахмат, назначен на должность регионального министра по делам молодежи, сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов.
На церемонии открытия спортивного фестиваля «Техноспорт первых» он вручил сыну главы Чечни орден Кадырова.
«С начала своей деятельности он вносит значительный вклад в улучшение качества работы наших молодежных организаций, оказывает подрастающему поколению всестороннюю поддержку, активно участвует в общественной жизни региона и на высоком уровне решает любые поставленные задачи»,— написал Даудов в Telegram-канале.
Ахмат Кадыров с 2022 года занимает должность советника главы Чечни, а также регионального председателя Российского движения детей и молодежи. В ноябре 2023 года его назначили первым замминистра Чечни по физической культуре, cпорту и молодежной политике.
А старшая дочь Кадырова, вице-премьер Чечни по социальному блоку Айшат Кадырова награждена орденом «ДНР». Об этом сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, Кадырова лично посещала «ДНР» (оккупированный регион Украины – ред.) с гуманитарной миссией.