Сегодня в Софии, где проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике, состоялся Конгресс Европейской федерации (EWF). В работе Конгресса принимают участие президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямран Набизаде и вице-президент Фирдовси Умудов.

На полях Конгресса Кямран Набизаде встретился с президентом Международной федерации (IWF) Мохаммедом Джалудом. Руководители двух федераций подчеркнули наличие тесных давнишних связей между возглавляемыми ими организациями и обсудили их развитие.

В ходе заседания был обсужден ряд вопросов, участники говорили о сегодняшнем состоянии тяжелой атлетики и ее будущем. Были выслушаны отчеты, мнения и предложения.

Мохаммед Джалуд отметил, что в Азербайджане есть большой интерес к тяжелой атлетике и поддержка. Он выделил тот факт, что в 2022 году президент Ильхам Алиев принимал участие в открытии тяжелоатлетического клуба в Азербайджане и даже поднял штангу. «Это действие президента Азербайджана способствовало популяризации тяжелой атлетики не только в вашей стране, но и во всем мире. Я благодарен Ильхаму Алиеву за это», - заявил президент IWF.

В свою очередь, Кямран Набизаде напомнил, что Азербайджан – спортивная страна, и здесь есть государственная поддержка не только тяжелой атлетике, но и другим видам спорта. «В результате этой заботы наши спортсмены добиваются высоких результатов на международной арене. В их числе и тяжелоатлеты. Федерация тяжелой атлетики Азербайджана делает все, чтобы быть продолжателем этой спортивной политики и этих успехов. Сюда можно отнести также укрепление и развитие отношений с международными организациями. Этот процесс будет продолжен», - заявил президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.

После общения президенту IWF Мохаммеду Джалуду и главе Европейской федерации Антонио Конфлитти были презентованы сувениры из Азербайджана – шелковые ковры с логотипом нашей Федерации.