В финале весовой категории до 81 кг он одолел более молодого товарища по команде Омара Раджабли.

До финала Цкаев одолел соперников из Саудовской Аравии, Болгарии, Австрии и Бахрейна.

Раджабли также начал с победы над аравийцем, затем выиграл у грузина, немца и австрийца.

Таким образом, после второго дня соревнований у Азербайджана два золота, одно серебро и две бронзы.

*** 18:19

В Баку на Национальной гимнастической арене продолжается турнир «Большого шлема» по дзюдо.