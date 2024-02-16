Хидаят Гейдаров и Зелим Цкаев выиграли «Большой шлем» в Баку обновлено 19:02
Второе золото Азербайджану принес Зелим Цкаев.
В финале весовой категории до 81 кг он одолел более молодого товарища по команде Омара Раджабли.
До финала Цкаев одолел соперников из Саудовской Аравии, Болгарии, Австрии и Бахрейна.
Раджабли также начал с победы над аравийцем, затем выиграл у грузина, немца и австрийца.
Таким образом, после второго дня соревнований у Азербайджана два золота, одно серебро и две бронзы.
*** 18:19
В Баку на Национальной гимнастической арене продолжается турнир «Большого шлема» по дзюдо.
Во второй день соревнований один из лидеров сборной Азербайджана Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал золотую медаль. Он поочередно победил соперников из Аргентины, Грузии, Польши, в полуфинале взял верх над другим нашим дзюдоистом Рашидом Мамедалиевым, а в финале – над таджиком Абубакром Шеровым.
Сегодня в весовой категории до 81 кг нас ждет азербайджанский финал с участием Зелима Цкаева и Омара Раджабли.
Напомним, в первый день соревнований азербайджанские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали. Они в активе Балабея Агаева (60 кг) и Яшара Наджафова (66 кг).
Всего в Баку выступают более 400 дзюдоистов из 62 стран. Азербайджан представляют 33 дзюдоиста и дзюдоистки. Соревнования завершатся 18 февраля.