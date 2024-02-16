Полмиллиона конфискованных российских средств на помощь Украине

По данным ведомства, речь идет о средствах, конфискованных США после пресечения попыток ввоза в Россию высокоточного станка американского производства для его использования «в оборонном секторе и в сфере распространения ядерного оружия».

Минюст также объявил об аресте 14 февраля гражданина Латвии по обвинению к причастности к реализации схемы закупок этого станка в целях дальнейшего импорта в Россию.

Ведомство второй раз передает конфискованные российские активы Украине. В прошлый раз, в 2023 году, Вашингтон перевел Киеву $5,4 млн конфискованных средств.

В этот раз США деньги направили Эстонии. Та в свою очередь передаст их Украине. «Конфискованные средства переводятся в Эстонию, поскольку нынешние обстоятельства не допускают прямого перевода в Украину», — отмечает Минюст.

Эстония использует эти средства для реализации проекта по ускорению процесса оценки ущерба и ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии, поврежденной в результате атаки со стороны России, отмечает ведомство.