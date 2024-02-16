Дорожная полиция обратилась к водителям

В выходные дни на Апшеронском полуострове ожидается дождь с мокрым снегом, в горных и предгорных районах Азербайджана выпадет снег, сообщили метеорологи.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной дорожной полиции, с учетом влияния неблагоприятных погодных условий на безопасность дорожного движения, особенно в ночное и утреннее время, возможности гололеда в ветреную погоду и на горных дорогах, а также того, что в выходные дни интенсивность движения на автомагистралях увеличивается, Главное управление Государственной дорожной полиции рекомендует водителям транспортных средств быть более внимательными на дорогах, ограничивать скорость в соответствии с метеоусловиями, следить за исправностью своих автомобилей, воздерживаться от управления неисправными или не подготовленными к сезону транспортными средствами, а также останавливаться, парковаться, маневрировать и совершать обгоны, строго соблюдая правила безопасности.

Учитывая, что неблагоприятные погодные условия также затрудняют движение пешеходов, Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось с ним с просьбой быть более осторожными, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и здоровье, а также других участников дорожного движения.