Икрам Нур, автор haqqin.az 18:25

Две основные политические династии Пакистана достигли соглашения о формировании коалиционного правительства. Цель этого альянса – не допустить к власти кандидатов, связанных с бывшим премьер-министром Имраном Ханом. «Политические аутсайдеры Пакистана - объединяйтесь» - такой лозунг как нельзя лучше описывает нынешнюю ситуацию в стране. Когда, проиграв на выборах сторонникам Имрана Хана поодиночке, его противники, две крупнейшие политические партии, Пакистанская мусульманская лига-Наваз (клан Шарифов) и Пакистанская народная партия (клан Бхутто), достигли соглашения о совместных действиях.

Юридически – все безупречно и вполне в правовом поле. Теперь этот «альянс аутсайдеров» имеет вполне законное право формировать правительство и назначать премьер-министра. «Сейчас время не для разногласий, а для объединения», - говорит Шехбаз Шариф, бывший премьер, которого коалиция опять выдвигает на этот пост. – «Давайте двигаться вперед, двигать экономику вперед, покончить с взаимными разногласиями». Имран Хан, давний и проверенный друг Азербайджана, неизменно поддерживавший Баку в карабахском вопросе, останется за решеткой. Голоса его сторонников – его партия «Пакистан Техрик-и-Инсаф» их собрала на выборах больше, чем его оппонентов – негласно признали «несущественными» и откровенно проигнорировали, что вполне в духе старых политических кланов, которые теперь называют не иначе, как «воры голосов». И кланы Шарифов и Бхутто искренне верят, теперь-то все пойдет для них хорошо, что проблемы сами собой рассосались. Да вот как-бы не так. Тактическая победа старых кланов – это мина, которую они заложили под Пакистан. Мина, часовой механизм которой взведен, тикает – и Исламабаду теперь с этим жить. Имрана Хана можно держать за решеткой – но как это поможет в решении социально-политических проблем Пакистана, которые чем дальше – тем приобретают характер системного кризиса?

Инфляция достигла рекордного уровня, 28 процентов – как и безработица. 40% населения живет за чертой бедности. Экономика страны выживает благодаря финансовой помощи Международного валютного фонда в размере 3 миллиардов долларов – но это не может продолжаться бесконечно. Уже в ближайшие месяцы резко подскочат счета за электроэнергию. А общий внешний долг составляет 33% ВВП и к 2025 году достигнет рекордных 73 миллиардов долларов, гасить которые Пакистану просто нечем. Старые кланы излучают оптимизм. «Мы выведем Пакистан из трудных времен», - сказал Асиф Али Зардари, который, как ожидается, займет пост президента страны, и чья жена, Беназир Бхутто, дважды занимала пост премьер-министра Пакистана и была убита в 2007 году. Но вот как они это сделают – большой вопрос, конкретного ответа на который у старых кланов нет – одни прожекты.