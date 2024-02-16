Под Пакистан заложили бомбу мир перевернулся
Две основные политические династии Пакистана достигли соглашения о формировании коалиционного правительства. Цель этого альянса – не допустить к власти кандидатов, связанных с бывшим премьер-министром Имраном Ханом.
«Политические аутсайдеры Пакистана - объединяйтесь» - такой лозунг как нельзя лучше описывает нынешнюю ситуацию в стране. Когда, проиграв на выборах сторонникам Имрана Хана поодиночке, его противники, две крупнейшие политические партии, Пакистанская мусульманская лига-Наваз (клан Шарифов) и Пакистанская народная партия (клан Бхутто), достигли соглашения о совместных действиях.
Юридически – все безупречно и вполне в правовом поле. Теперь этот «альянс аутсайдеров» имеет вполне законное право формировать правительство и назначать премьер-министра. «Сейчас время не для разногласий, а для объединения», - говорит Шехбаз Шариф, бывший премьер, которого коалиция опять выдвигает на этот пост. – «Давайте двигаться вперед, двигать экономику вперед, покончить с взаимными разногласиями».
Имран Хан, давний и проверенный друг Азербайджана, неизменно поддерживавший Баку в карабахском вопросе, останется за решеткой. Голоса его сторонников – его партия «Пакистан Техрик-и-Инсаф» их собрала на выборах больше, чем его оппонентов – негласно признали «несущественными» и откровенно проигнорировали, что вполне в духе старых политических кланов, которые теперь называют не иначе, как «воры голосов». И кланы Шарифов и Бхутто искренне верят, теперь-то все пойдет для них хорошо, что проблемы сами собой рассосались.
Да вот как-бы не так. Тактическая победа старых кланов – это мина, которую они заложили под Пакистан. Мина, часовой механизм которой взведен, тикает – и Исламабаду теперь с этим жить. Имрана Хана можно держать за решеткой – но как это поможет в решении социально-политических проблем Пакистана, которые чем дальше – тем приобретают характер системного кризиса?
Инфляция достигла рекордного уровня, 28 процентов – как и безработица. 40% населения живет за чертой бедности. Экономика страны выживает благодаря финансовой помощи Международного валютного фонда в размере 3 миллиардов долларов – но это не может продолжаться бесконечно.
Уже в ближайшие месяцы резко подскочат счета за электроэнергию. А общий внешний долг составляет 33% ВВП и к 2025 году достигнет рекордных 73 миллиардов долларов, гасить которые Пакистану просто нечем.
Старые кланы излучают оптимизм. «Мы выведем Пакистан из трудных времен», - сказал Асиф Али Зардари, который, как ожидается, займет пост президента страны, и чья жена, Беназир Бхутто, дважды занимала пост премьер-министра Пакистана и была убита в 2007 году. Но вот как они это сделают – большой вопрос, конкретного ответа на который у старых кланов нет – одни прожекты.
Они обещают увеличить ежегодный экспорт, заключить сделку с Саудовской Аравией по нефтеперерабатывающему заводу на сумму 10 миллиардов долларов США и продолжить проекты в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), а также удвоение дохода на душу населения и обеспечение бесплатной электроэнергией малообеспеченных семей. Но это именно прожекты, без реалистичных экономических обоснований, надежда на золотую рыбку или волшебную лампу Алладина, когда все желания исполняются без приложения усилий, просто потому, что кому-то так захотелось.
Пакистанцы в это не верят. Достаточно сказать, что в вотчине клана Шарифов, Пенджабе, его партия, Пакистанская мусульманская лига-Наваз, не сумела набрать большинства голосов на прошедших выборах. Пакистанцы отлично понимают, что главная цель старых кланов – не процветание страны и ее развитие, а сохранение своей власти. Что бы править всласть, рассматривая государственный бюджет как собственный кошелек.
Добившись свержения Имрана Хана - в экономике они добились только одного: Пакистан оказался на грани дефолта по кредитам, его валютные резервы истощились до менее чем 4 миллиардов долларов, а рупия быстро обесценилась по отношению к доллару США.
В итоге, выборы 8 февраля, должны были принести стабильность в страну после почти двух лет беспорядков – но лишь углубили политические разногласия внутри страны, обладающей ядерным оружием и 240-миллионным населением. За 75-летнюю историю Пакистана ни один премьер-министр никогда не завершал свой срок. И шансы на то, что Шехбаз Шариф нарушит эту традицию – весьма невелики. Потому что итогами выборов в Пакистане недовольно большинство. И для этого недовольства у каждого есть свои причины.