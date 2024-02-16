Азербайджанская делегация, возглавляемая министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым, участвует в VI Всемирном этноспортивном форуме в Анталье.

На форум, который проходит под девизом «Возрождение традиционных видов спорта», съехались министры, представители федераций, исследователи и ученые из 75 стран.

На открытии форума выступил президент Международной конфедерации этноспорта Наджмеддин Билал Эрдоган. Далее форум продолжил свою работу в виде панельных заседаний. В дискуссиях принял участие и министр Фарид Гаибов. Обсуждалось будущее традиционных видов спорта, вклад этноспорта в международное сотрудничество, финансовые ресурсы, медиа-стратегии, вопрос награждения в традиционных видах спорта и играх, а также другие важные темы.