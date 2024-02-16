Борис Надеждин дал обещание
Российский политик Борис Надеждин, который выдвигался на выборы президента РФ, назвал смерть Навального «огромной потерей для всех нас».
«Семья Алексея Навального получила подтверждение его смерти. Немцов. Теперь Навальный. Огромная потеря для всех нас. Уберечь Алексея не получилось… Сейчас люди по всей России и миру парализованы болью от его потери, и кажется, что мечта о свободной России рассеялась. Но это не так. Я сделаю все, чтобы реализовать стремление Алексея и миллионов граждан нашей страны. Россия будет мирной и свободной!» – уверяет Надеждин.