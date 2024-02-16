В Турции опровергли: чеченских оппозиционеров не депортируем

Центр по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции опроверг сообщения о якобы существующих планах депортации проживающих в республике родственников чеченских оппозиционеров, в том числе племянника Джохара Дудаева (первый президент Чеченской Республики Ичкерия (1991-1996), генерал-майор авиации) 18-летнего Мансура Дудаева.

Согласно сообщению ТАСС, в ведомстве назвали соответствующие публикации и фотографии, сделанные, как утверждается, в одном из центров, не соответствующими действительности.

«В результате проверки фотографий, ставших предметом спекуляций в различных электронных СМИ, установлено, что они не были сделаны ни в одном из центров депортации в Турции», - говорится в сообщении.

Сообщения «о планах депортации чеченских беженцев» и их задержании, в том числе центре депортации в Стамбуле, распространили несколько турецких СМИ, ссылаясь на соответствующее заявление адвокатов Ассоциации по правам человека от 13 февраля. Депутат от оппозиционной Партии счастья Сельджук Оздаг призвал парламент Турции провести расследование этих публикаций, пообещав со своей стороны посетить центры депортации.