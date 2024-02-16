Иранец убил 12 родственников из автомата Калашникова
В субботу в юго-восточной иранской провинции Керман мужчина застрелил 12 членов своей семьи и ранил еще троих, сообщает иранское информагентство Tasnim.
Инцидент произошел в 4:30 утра по местному времени в округе Фарьяб. Вооруженный мужчина открыл огонь по двум своим сводным братьям и членам их семей в двух домах, сообщил агентству начальник полиции Кермана Насер Фаршид. Он назвал мотивом стрелка семейные разногласия и добавил, что с целью арестовать «убийцу» был начат его розыск, который пока не дал результатов.
Мужчина использовал автомат Калашникова, уточнило IRNA.