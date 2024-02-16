Азербайджанский борец в финале чемпионата Европы в Бухаресте

Сегодня на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте будут разыграны первые комплекты медалей в вольной борьбе у мужчин.

В весовой категории до 97 кг Магомедхан Магомедов встретится в финале с грузином Гиви Мачарашвили.