Азербайджанский борец в финале чемпионата Европы в Бухаресте
Сегодня на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте будут разыграны первые комплекты медалей в вольной борьбе у мужчин.
В весовой категории до 97 кг Магомедхан Магомедов встретится в финале с грузином Гиви Мачарашвили.
За бронзу поборются Ислам Базарганов (57 кг) и Али Рагимзаде (65 кг). Их соперниками будут соответственно Камиль Керимов (Украина) и Хамзат Арсамерзоев (Франция).
Напомним, в предыдущие дни сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала 3 золота, 2 серебра и 1 бронзу, заняв 2-е место в общекомандном зачете. А наша женская команда взяла 2 золота и 1 бронзу.