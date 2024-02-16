Трамп признан мошенником главная тема
Такое решение принял суд Нью-Йорка. Экс-президенту и кандидату в президенты назначен штраф в 354,9 миллиона долларов. Со всеми причитающимися начислениями сумма может составить около 400 миллионов долларов, огромная сумма даже для столь богатого человека как Дональд Трамп.
Собственно, суд и рассматривал вопрос, так ли богаты он и его Trump Organization. В результате пришли к выводу, что на протяжении последних десяти лет Трамп сознательно завышал чистую стоимость семейного бизнеса на 3,6 миллиарда долларов, вводя в заблуждение банки, в которые обращался за кредитами. В результате семейство экономило на займах и договорах страхования огромные суммы и незаконным образом получало прибыль.
К штрафам по 4 миллиона долларов каждый приговорены и его сыновья Дональд Трамп-младший и Эрик, поскольку они формально возглавляли структуру, пока папа работал президентом США. И отцу, и детям на три года запрещено возглавлять компании в Нью-Йорке, а Trump Organization отказано в праве в течение такого же срока обращаться за кредитами.
Но и этого мало: в семейную компанию Трампов решением суда назначены независимый наблюдатель и комплайенс-директор – лицо, отвечающее за оценку рисков и репутационных потерь. Семейство, таким образом, не только наказали за мошенничество в предыдущий период, но и выразили ему недоверие на будущее. Собственно, горячее отрицание обвиняемыми своей вины и приписывание судье и прокурору политического заказа и коррупции, по мнению судьи, указывают на полное отсутствие раскаяния, а, значит, готовность продолжать преступную практику.
Дональд Трамп, естественно, заявил о том, что решение суда будет обжаловано, однако добиться его пересмотра будет непросто. Доказательства суд Нью-Йорка получил в том числе с помощью весьма осведомленных свидетелей – бывшего финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга и корпоративного контролера Джеффри МакКонни.
Приговор больно бьет по безмерному честолюбию Трампа, который привык выдавать себя за выдающегося предпринимателя, это едва не базовая составляющая его публичного образа, который он пестовал еще в дополитический период, ведя свои шоу на телевидении. А тут выходит, что огромные доходы он не заработал благодаря своему гению, а элементарно приписал обманным путем. Конечно, твердых трампистов это ничуть не поколеблет, а лишний раз убедит в политических преследованиях своего любимца, но для колеблющихся избирателей, а именно их голосами будет решаться победа на этих выборах, доказанное судом жульничество может стать определяющим аргументом.
Завершившийся суд был по гражданскому иску, а впереди у Дональда Трампа еще четыре уголовных процесса, первый из которых начнется 25 марта. Он связан с предполагаемыми финансовыми махинациями при выплате порнозвезде Сторми Дэниэлс денег за молчание об интимной связи с Трампом. Факты связи и выплат сомнению не подлежат, хотя Трамп их и отрицает, суд будет выяснять другие, более тонкие моменты. Это будет первый уголовный суд в отношении бывшего президента США за всю историю страны. Да, не каждый бывший глава Белого дома может похвастаться тем, что изменил историю Америки.