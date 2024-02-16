Трамп признан мошенником главная тема

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

Такое решение принял суд Нью-Йорка. Экс-президенту и кандидату в президенты назначен штраф в 354,9 миллиона долларов. Со всеми причитающимися начислениями сумма может составить около 400 миллионов долларов, огромная сумма даже для столь богатого человека как Дональд Трамп.

Собственно, суд и рассматривал вопрос, так ли богаты он и его Trump Organization. В результате пришли к выводу, что на протяжении последних десяти лет Трамп сознательно завышал чистую стоимость семейного бизнеса на 3,6 миллиарда долларов, вводя в заблуждение банки, в которые обращался за кредитами. В результате семейство экономило на займах и договорах страхования огромные суммы и незаконным образом получало прибыль.

К штрафам по 4 миллиона долларов каждый приговорены и его сыновья Дональд Трамп-младший и Эрик, поскольку они формально возглавляли структуру, пока папа работал президентом США. И отцу, и детям на три года запрещено возглавлять компании в Нью-Йорке, а Trump Organization отказано в праве в течение такого же срока обращаться за кредитами.

Выходит, что огромные доходы Трамп не заработал благодаря своему гению, а элементарно приписал обманным путем

Но и этого мало: в семейную компанию Трампов решением суда назначены независимый наблюдатель и комплайенс-директор – лицо, отвечающее за оценку рисков и репутационных потерь. Семейство, таким образом, не только наказали за мошенничество в предыдущий период, но и выразили ему недоверие на будущее. Собственно, горячее отрицание обвиняемыми своей вины и приписывание судье и прокурору политического заказа и коррупции, по мнению судьи, указывают на полное отсутствие раскаяния, а, значит, готовность продолжать преступную практику.

Дональд Трамп, естественно, заявил о том, что решение суда будет обжаловано, однако добиться его пересмотра будет непросто. Доказательства суд Нью-Йорка получил в том числе с помощью весьма осведомленных свидетелей – бывшего финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга и корпоративного контролера Джеффри МакКонни.

Экс-президенту и кандидату в президенты назначен штраф в 354,9 миллиона долларов. Со всеми причитающимися начислениями сумма может составить около 400 миллионов долларов, огромная сумма даже для столь богатого человека как Дональд Трамп

Приговор больно бьет по безмерному честолюбию Трампа, который привык выдавать себя за выдающегося предпринимателя, это едва не базовая составляющая его публичного образа, который он пестовал еще в дополитический период, ведя свои шоу на телевидении. А тут выходит, что огромные доходы он не заработал благодаря своему гению, а элементарно приписал обманным путем. Конечно, твердых трампистов это ничуть не поколеблет, а лишний раз убедит в политических преследованиях своего любимца, но для колеблющихся избирателей, а именно их голосами будет решаться победа на этих выборах, доказанное судом жульничество может стать определяющим аргументом.

Завершившийся суд был по гражданскому иску, а впереди у Дональда Трампа еще четыре уголовных процесса, первый из которых начнется 25 марта. Он связан с предполагаемыми финансовыми махинациями при выплате порнозвезде Сторми Дэниэлс денег за молчание об интимной связи с Трампом. Факты связи и выплат сомнению не подлежат, хотя Трамп их и отрицает, суд будет выяснять другие, более тонкие моменты. Это будет первый уголовный суд в отношении бывшего президента США за всю историю страны. Да, не каждый бывший глава Белого дома может похвастаться тем, что изменил историю Америки.