Уход Вооруженных сил Украины из Авдеевки даст Кремлю первую крупную победу на поле боя и захват территории после уничтожения и взятия города Бахмут в мае 2023 года. Об этом говорится в материале The Financial Times.

Издание напоминает, что новый главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский приказал своим войскам выйти из критически важного города, чтобы спасти жизнь украинских военных.

«Призыв Сырского прозвучал после недели ужасных публикаций в соцсетях украинских военных, дислоцированных в Авдеевке, поскольку безопасный выход из города был сведен к узкой полосе. 3-я украинская десантно-штурмовая бригада, которая была развернута для попытки удержать город, на этой неделе заявила, что ведет бой «на 360 градусов», - пишет издание.

По словам авторов публикации, украинские подразделения в Авдеевке были вынуждены резко сократить свою огневую мощь в последние недели из-за недостатка западных артиллерийских боеприпасов: «Американская поддержка была решающей для поставки оружия в Украину. Но стране не хватает боеприпасов, и она может закончиться артиллерийскими снарядами, если Конгресс не одобрит предоставление дополнительной помощи».